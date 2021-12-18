Полный кард UFC Вегас 45 с главным поединком Деррик Льюис — Крис Дакас
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В ночь с 18 на 19 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 45, в главном событии которого сразятся два американских бойца: Деррик Льюис и Крис Дакас.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира.
UFC Вегас 45. Основной кард:
Деррик Льюис – Крис Дакас
Стивен Томпсон – Белал Мухаммад
Аманда Лемос – Анджела Хилл
Рафаэль Ассунсао – Рики Симон
Диего Феррейра – Матеуш Гэмрот
Даррен Элкинс – Каб Свонсон
Предварительный кард
Джеральд Мершарт – Дастин Штольцфус
Раони Барселос – Виктор Генри
Джастин Тафа – Гэрри Хансакер
Сиджара Юбэнкс – Мелисса Гатто
Чарльз Жорден – Андре Эвелл
Ракель Пеннингтон – Мэйси Чиассон
Джош Парисян – Донтэл Майс
Джордан Лавитт – Мэтт Сейлес.
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