Полный кард UFC Вегас 45 с главным поединком Деррик Льюис — Крис Дакас

В ночь с 18 на 19 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 45, в главном событии которого сразятся два американских бойца: Деррик Льюис и Крис Дакас.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира.

UFC Вегас 45. Основной кард:



Деррик Льюис – Крис Дакас

Стивен Томпсон – Белал Мухаммад

Аманда Лемос – Анджела Хилл

Рафаэль Ассунсао – Рики Симон

Диего Феррейра – Матеуш Гэмрот

Даррен Элкинс – Каб Свонсон



Предварительный кард



Джеральд Мершарт – Дастин Штольцфус

Раони Барселос – Виктор Генри

Джастин Тафа – Гэрри Хансакер

Сиджара Юбэнкс – Мелисса Гатто

Чарльз Жорден – Андре Эвелл

Ракель Пеннингтон – Мэйси Чиассон

Джош Парисян – Донтэл Майс

Джордан Лавитт – Мэтт Сейлес.