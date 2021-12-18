Чимаев и Хабилов поздравили Бетербиева с победой

Шведский боец чеченского происхождения и российский боец ММА Рустам Хабилов поздравили чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, россиянина Артура Бетербиева с одержанной победой над американцем Маркусом Брауном. Соответствующие комментарии Хамзат и Рустам оставили под постом Бетербиева в «Инстаграме».



«Поздравляю, брат», — написал Хабилов.

Чимаев же оставил несколько смайлов.

Бой Бетербиева и Брауна прошёл в ночь на 18 декабря по московскому времени и завершился в девятом раунде, когда Артур отправил соперника в нокаут.



Бетербиев, являющийся действующим чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, выиграл 17-й поединок в карьере. Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Дебют Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году.