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Чимаев и Хабилов поздравили Бетербиева с победой

Чимаев и Хабилов поздравили Бетербиева с победой
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Шведский боец чеченского происхождения и российский боец ММА Рустам Хабилов поздравили чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, россиянина Артура Бетербиева с одержанной победой над американцем Маркусом Брауном. Соответствующие комментарии Хамзат и Рустам оставили под постом Бетербиева в «Инстаграме».

«Поздравляю, брат», — написал Хабилов.
Чимаев же оставил несколько смайлов.

Бой Бетербиева и Брауна прошёл в ночь на 18 декабря по московскому времени и завершился в девятом раунде, когда Артур отправил соперника в нокаут.

Бетербиев, являющийся действующим чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, выиграл 17-й поединок в карьере. Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Дебют Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году.

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