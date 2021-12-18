Абдель-Азиз: Хабиб сказал мне не улыбаться

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз ответил на тёплые слова экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сказанные им в его адрес.



«Мой брат на всю жизнь», — писал ранее Хабиб у себя в «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

«Ребята, Хабиб сказал мне не улыбаться на фотографии, я не должен показывать зубы. Я люблю тебя, мой брат, ты единственный в своём роде, и я благодарен за то, что ты есть в моей жизни», — написал в комментариях Абдель-Азиз.



Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи — единственный для Нурмагомедова с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.