Уайт: сейчас не могу ответить на вопрос, будет Конор сразу драться за титул или нет

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о титульных шансах ирландца Конора Макгрегора.



«Если мы посмотрим на рейтинг, Конор Макгрегор занимает в нём девятую строчку, и кто знает, какой расклад будет к тому времени, как он вернётся. Честно говоря, сейчас я не могу ответить на вопрос, будет Конор сразу драться за титул или нет – я этого просто не знаю.

Но могу сказать следующее – с самого начала Конор был парнем, который был готов драться с кем угодно и когда угодно, и он всегда доказывал это делом. Он никогда не жаловался, как многие бойцы, что это неправильный соперник, или неудобное время, или что «я не буду драться с другом».

Поэтому, когда люди говорят, что у нас особенное отношение к Конору Макгрегору, это чистая правда, потому что этот парень особенный», — цитирует Уайта Fight Time со ссылкой на интервью Даниэлю Кормье.