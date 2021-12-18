Исмаилов — о бое с Шлеменко: да будет рубка

В Екатеринбурге в Академии РМК состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC 10. После завершения главного поединка шоу в клетке появился популярный средневес Магомед Исмаилов. Россиянин вызвал на бой экс-чемпиона Bellator, легенду отечественных смешанных единоборств Александра Шлеменко. Тот согласился.
Шлеменко анонсировал бой в своём «инстаграме». «Да будет рубкааааааа», — написал Исмаилов в комментариях к посту. «Ещё какая», — ответил Шлеменко.
Исмаилов последний раз выходил в клетку в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Что касается Шлеменко, он также предыдущий раз появлялся в клетке в октябре. На турнире лиги Eagle FC он по очкам победил Артура Гусейнова.
- 18 декабря 2021
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