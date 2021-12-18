Александр Шлеменко рассказал, сколько боёв готов провести в 2022 году

Экс-чемпион Bellator, легенда отечественных смешанных единоборств Александр Шлеменко ответил на вопрос о том, сколько боёв он готов провести в 2022 году.



«Готов ли я трижды драться в 2022 году? Я могу и пять раз подраться. У меня были годы в карьере, когда я дрался даже больше. Для меня это не проблема», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее стало известно, что Шлеменко проведёт поединок против средневеса Магомеда Исмаилова.



Исмаилов последний раз выходил в клетку в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Что касается Шлеменко, он также предыдущий раз появлялся в клетке в октябре. На турнире лиги Eagle FC он по очкам победил Артура Гусейнова.