Василевский назвал событием года в российском ММА бой Шлеменко и Исмаилова

Известный боец Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.
«Интересный поединок, которого многие будут ждать. Дело не в бойцовских качествах, а в размахе личности. Саша один из самых интересных бойцов, да и Мага… При этом они разные: харизматичные, но разные.
Сейчас всё перемешалось: смотрят не столько за боями, сколько за поведением бойцов. Не совсем понятно, что лучше нужно делать: драться или быть в медиапространстве. Хотя у Шлеменко и Исмаилова проблем со всем этим нет. Всё на максималках.
Бой Шлеменко и Исмаилова — событие года в российском ММА. Повторюсь, дело не в бойцовских показателях: не думаю, что у них самые высокие рейтинги среди российских спортсменов. Но в плане известности и популярности в нашей стране — сто процентов. Это противостояние личностей», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 18 декабря 2021
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