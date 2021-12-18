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Василевский назвал фаворита боя между Шлеменко и Исмаиловым

Василевский назвал фаворита боя между Шлеменко и Исмаиловым
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Известный боец Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

«У бойцов разные стили: Мага — как бы он ни работал в стойке — всё равно больше борец, а Саша — ударник. Фаворит? Всё зависит от тактики. Если Мага будет валиться и сближаться, то, конечно, он может залежать и, как следствие, контролировать соперника. Одним словом — измотать. Такой план может быть успешным. Если же начнётся рубка, то с Сашей рубиться опасно. Он вроде бы устаёт, но в тот же момент может дать сильно — в таком случае с ним надо быть начеку.

Тем ведь и интереснее бой: будет ли прокатывать тактика Маги или нет. Если будет, то он фаворит. Если нет — спорно. В случае, если будут биться в стойке, то бой точно не дойдёт до решения», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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