Василевский назвал фаворита боя между Шлеменко и Исмаиловым

Известный боец Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.



«У бойцов разные стили: Мага — как бы он ни работал в стойке — всё равно больше борец, а Саша — ударник. Фаворит? Всё зависит от тактики. Если Мага будет валиться и сближаться, то, конечно, он может залежать и, как следствие, контролировать соперника. Одним словом — измотать. Такой план может быть успешным. Если же начнётся рубка, то с Сашей рубиться опасно. Он вроде бы устаёт, но в тот же момент может дать сильно — в таком случае с ним надо быть начеку.



Тем ведь и интереснее бой: будет ли прокатывать тактика Маги или нет. Если будет, то он фаворит. Если нет — спорно. В случае, если будут биться в стойке, то бой точно не дойдёт до решения», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.