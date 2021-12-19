Илир Латифи: Чимаев даже лучше, чем вы думаете, но ему нужно справиться с хайпом и славой

Шведский боец Илир Латифи высоко отозвался о непобеждённом соотечественнике Хамзате Чимаеве.
«Он даже лучше, чем вы думаете. У него огромный потенциал. Я знаю этого парнишку с того момента, как он впервые появился в зале, и я с первого дня говорил, что у него есть потенциал. У него были профессиональные бои до UFC, и уже тогда я говорил, что этот парень готов и может побеждать топ-бойцов UFC .
И дело здесь не в хвастовстве. Я отлично знаю о его навыках, таланте и самоотдаче, поэтому я ни капли не удивляюсь тому, что мы видим в октагоне. Но я думаю, что ему ещё нужно время для того, чтобы вырасти в этом спорте, потому что он не просто дерётся, вокруг него весь этот хайп и слава, и ему нужно научиться справляться с этим», — приводит слова Латифи издание MMAJunkie.
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