Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Журден в ярком бою победил Юэлла на турнире UFC Вегас 45

Журден в ярком бою победил Юэлла на турнире UFC Вегас 45
Комментарии

В ночь с 18 на 19 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Вегас 45. В рамках предварительного карда канадец Шарль Журден встретился с представителем США Андре Юэллом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой канадца единогласным решением судей.

Теперь на счету Журдена 12 побед в смешанных единоборствах при 4 поражениях. Юэлл, в свою очередь, потерпел девятое поражение при 17 победах.

В главном событии вечера встретятся американцы Деррик Льюис и Крис Дакас.

UFC Вегас 45. Основной кард:

Деррик Льюис – Крис Дакас
Стивен Томпсон – Белал Мухаммад
Аманда Лемос – Анджела Хилл
Рафаэль Ассунсао – Рики Симон
Диего Феррейра – Матеуш Гэмрот
Даррен Элкинс – Каб Свонсон

UFC 2021. UFC Fight Night 199, Лас-Вегас, США
Шарль Журден (W) - Андре Юэлл
19 декабря 2021, воскресенье. 01:25 МСК
Шарль Журден
Окончено
UD
Андре Юэлл
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021