Журден в ярком бою победил Юэлла на турнире UFC Вегас 45

В ночь с 18 на 19 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Вегас 45. В рамках предварительного карда канадец Шарль Журден встретился с представителем США Андре Юэллом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой канадца единогласным решением судей.

Теперь на счету Журдена 12 побед в смешанных единоборствах при 4 поражениях. Юэлл, в свою очередь, потерпел девятое поражение при 17 победах.

В главном событии вечера встретятся американцы Деррик Льюис и Крис Дакас.

UFC Вегас 45. Основной кард:

Деррик Льюис – Крис Дакас

Стивен Томпсон – Белал Мухаммад

Аманда Лемос – Анджела Хилл

Рафаэль Ассунсао – Рики Симон

Диего Феррейра – Матеуш Гэмрот

Даррен Элкинс – Каб Свонсон