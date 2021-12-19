Журден в ярком бою победил Юэлла на турнире UFC Вегас 45
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В ночь с 18 на 19 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Вегас 45. В рамках предварительного карда канадец Шарль Журден встретился с представителем США Андре Юэллом.
Бой продлился все три раунда и завершился победой канадца единогласным решением судей.
Теперь на счету Журдена 12 побед в смешанных единоборствах при 4 поражениях. Юэлл, в свою очередь, потерпел девятое поражение при 17 победах.
В главном событии вечера встретятся американцы Деррик Льюис и Крис Дакас.
UFC Вегас 45. Основной кард:
Деррик Льюис – Крис Дакас
Стивен Томпсон – Белал Мухаммад
Аманда Лемос – Анджела Хилл
Рафаэль Ассунсао – Рики Симон
Диего Феррейра – Матеуш Гэмрот
Даррен Элкинс – Каб Свонсон
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