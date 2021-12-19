UFC Вегас 45. Австралиец Тафа ударом ноги нокаутировал соперника. Видео

Сегодня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Вегас 45, в главном событии которого сразятся два американских бойца: Деррик Льюис и Крис Дакас.
В одном из боёв предварительного карда встречались австралиец Джастин Тафа (5-3-0) и американец Гарри Хансакер (7-5-0). В первом раунде победу одержал Тафа, нокаутировав своего соперника ударом ноги.
Для австралийского бойца эта победа стала первой в 2021 году, до этого он провёл два боя, проиграв в обоих решением судей. Для Гарри Хансакера эта встреча стала второй в году, в обеих американец проиграл.
UFC Вегас 45. Основной кард:
Деррик Льюис – Крис Дакас
Стивен Томпсон – Белал Мухаммад
Аманда Лемос – Анджела Хилл
Рафаэль Ассунсао – Рики Симон
Диего Феррейра – Матеуш Гэмрот
Даррен Элкинс – Каб Свонсон
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