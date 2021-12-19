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UFC Вегас 45. Австралиец Тафа ударом ноги нокаутировал соперника. Видео

UFC Вегас 45. Австралиец Тафа ударом ноги нокаутировал соперника. Видео
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Сегодня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Вегас 45, в главном событии которого сразятся два американских бойца: Деррик Льюис и Крис Дакас.

В одном из боёв предварительного карда встречались австралиец Джастин Тафа (5-3-0) и американец Гарри Хансакер (7-5-0). В первом раунде победу одержал Тафа, нокаутировав своего соперника ударом ноги.

Для австралийского бойца эта победа стала первой в 2021 году, до этого он провёл два боя, проиграв в обоих решением судей. Для Гарри Хансакера эта встреча стала второй в году, в обеих американец проиграл.

UFC 2021. UFC Fight Night 199, Лас-Вегас, США
Джастин Тафа (W) - Гарри Хансакер
19 декабря 2021, воскресенье. 02:15 МСК
Джастин Тафа
Окончено
KO
Гарри Хансакер

UFC Вегас 45. Основной кард:

Деррик Льюис – Крис Дакас
Стивен Томпсон – Белал Мухаммад
Аманда Лемос – Анджела Хилл
Рафаэль Ассунсао – Рики Симон
Диего Феррейра – Матеуш Гэмрот
Даррен Элкинс – Каб Свонсон

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