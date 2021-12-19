Гамрот техническим нокаутом победил Феррейру на турнире UFC

В ночь с 18 на 19 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Вегас 45. В рамках основного карда поляк Матеуш Гамрот встретился с представителем Бразилии Диего Феррейрой.

Бой продлился два раунда и завершился победой поляка техническим нокаутом.

Гамрот одержал 20-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Для Феррейры это поражение стало пятым в карьере при 17 победах в смешанных единоборствах.

В главном событии вечера встретятся американцы Деррик Льюис и Крис Дакас.

UFC Вегас 45. Основной кард:

Деррик Льюис – Крис Дакас

Стивен Томпсон – Белал Мухаммад

Аманда Лемос – Анджела Хилл

Рафаэль Ассунсао – Рики Симон

Диего Феррейра – Матеуш Гэмрот

Даррен Элкинс – Каб Свонсон