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Гамрот техническим нокаутом победил Феррейру на турнире UFC

Гамрот техническим нокаутом победил Феррейру на турнире UFC
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В ночь с 18 на 19 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Вегас 45. В рамках основного карда поляк Матеуш Гамрот встретился с представителем Бразилии Диего Феррейрой.

Бой продлился два раунда и завершился победой поляка техническим нокаутом.

Гамрот одержал 20-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Для Феррейры это поражение стало пятым в карьере при 17 победах в смешанных единоборствах.

В главном событии вечера встретятся американцы Деррик Льюис и Крис Дакас.

UFC Вегас 45. Основной кард:

Деррик Льюис – Крис Дакас
Стивен Томпсон – Белал Мухаммад
Аманда Лемос – Анджела Хилл
Рафаэль Ассунсао – Рики Симон
Диего Феррейра – Матеуш Гэмрот
Даррен Элкинс – Каб Свонсон

UFC 2021. UFC Fight Night 199, Лас-Вегас, США
Диего Феррейра - Матеуш Гамрот (W)
19 декабря 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Матеуш Гамрот
Окончено
TKO
Диего Феррейра
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