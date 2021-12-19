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UFC Вегас 45. Симон одержал победу над Ассунсао нокаутом

UFC Вегас 45. Симон одержал победу над Ассунсао нокаутом
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Сегодня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Вегас 45, в главном событии которого сразятся два американских бойца: Деррик Льюис и Крис Дакас.

В рамках основного карда 29-летний американец Рики Симон (19-3-0) встретился с 39-летним бразильцем Рафаэлем Ассунсао (27-9-0). Победу нокаутом во втором раунде одержал Симон.

UFC 2021. UFC Fight Night 199, Лас-Вегас, США
Рафаэль Ассунсао - Рики Симон (W)
19 декабря 2021, воскресенье. 03:55 МСК
Рики Симон
Окончено
KO
Рафаэль Ассунсао

Для американского бойца эта победа стала четвёртой кряду. Ассунсао до этого боя последний раз дрался в июне 2020, его соперником был Коди Гарбрандт, тогда бразилец также проиграл нокаутом.

UFC Вегас 45. Основной кард:

Деррик Льюис – Крис Дакас
Стивен Томпсон – Белал Мухаммад
Аманда Лемос – Анджела Хилл
Рафаэль Ассунсао – Рики Симон
Диего Феррейра – Матеуш Гэмрот
Даррен Элкинс – Каб Свонсон

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