UFC Вегас 45. Симон одержал победу над Ассунсао нокаутом

Сегодня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Вегас 45, в главном событии которого сразятся два американских бойца: Деррик Льюис и Крис Дакас.

В рамках основного карда 29-летний американец Рики Симон (19-3-0) встретился с 39-летним бразильцем Рафаэлем Ассунсао (27-9-0). Победу нокаутом во втором раунде одержал Симон.

Для американского бойца эта победа стала четвёртой кряду. Ассунсао до этого боя последний раз дрался в июне 2020, его соперником был Коди Гарбрандт, тогда бразилец также проиграл нокаутом.

UFC Вегас 45. Основной кард:



Деррик Льюис – Крис Дакас

Стивен Томпсон – Белал Мухаммад

Аманда Лемос – Анджела Хилл

Рафаэль Ассунсао – Рики Симон

Диего Феррейра – Матеуш Гэмрот

Даррен Элкинс – Каб Свонсон