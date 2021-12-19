Мухаммад победил Томпсона единогласным решением в соглавном бою UFC Вегас 45

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся соглавный бой турнира UFC Вегас 45 (UFC Fight Night 199), в котором сошлись представители полусредней весовой категории – 38-летний американец Стивен Томпсон и его 33-летний соотечественник Белал Мухаммад.
Поединок завершился победой Мухаммада единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26).
Таким образом, Томпсон потерпел второе поражение кряду после осечки в бою с Гилбертом Бёрнсом на UFC 264 в июле 2021 года. Всего на его счету 16 побед и 6 поражений в карьере ММА. Для Мухаммада эта победа стала 20-й в карьере при 3 поражениях.
Напомним, что в главном бою сойдутся представители тяжёлой весовой категории – 36-летний представитель США Деррик Льюис и его 32-летний соотечественник Крис Докос.
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