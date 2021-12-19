Деррик Льюис стал рекордсменом UFC по количеству нокаутов

Американец Деррик Льюис победил своего соотечественника Криса Докоса в первом раунде главного боя турнира UFC Вегас 45 (UFC Fight Night 199) и стал новым рекордсменом UFC по количеству нокаутов.



На счету Льюиса стало 13 побед, одержанных нокаутом. По этому показателю он опередил Витора Белфорта и Мэтта Брауна, у которых было по 12 побед нокаутом или техническим нокаутом в поединках под эгидой UFC.

Видео ярких моментов боя Деррик Льюис – Крис Докос доступно на «Чемпионате».

В ночь на воскресенье по московскому времени Деррик Льюис победил новичка в супертяжелом весе Криса Докоса менее чем за четыре минуты в главном событии UFC Вегас 45, отправив своего соперника в нокаут.



Таким образом, Деррик Льюис оправился после поражения от Сирила Гана на турнире UFC 265, прошедшего в августе этого года. Всего на его счету 26 побед в ММА при 9 поражениях. В свою очередь, Докос прервал свою победную серию, которая насчитывала 4 боя, — он потерпел 5-е поражение в карьере при 9 победах.



Напомним, что в соглавном бою турнира сошлись представители полусредней весовой категории – 38-летний американец Стивен Томпсон и его 33-летний соотечественник Белал Мухаммад. Поединок завершился победой Мухаммада единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26).