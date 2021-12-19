Льюис одержал свою 17-ю победу в тяжёлом весе в UFC, больше только у Орловского

Нокаутировавший своего соотечественника Криса Докоса в главном бою турнира UFC Вегас 45 (UFC Fight Night 199) американец Деррик Льюис вышел на чистое второе место по общему количеству побед в поединках в тяжёлом весе под эгидой этой организации.

Для Льюиса победа над Докосом стала 17-й в боях UFC. Он стал вторым после белоруса Андрея Орловского по наибольшему количеству побед в истории UFC в тяжёлом весе. В активе белоруса 21 победа.

Видео ярких моментов боя Льюис – Докос доступно на «Чемпионате».

Также Льюис стал новым рекордсменом UFC по количеству нокаутов. На его счету 13 побед, одержанных нокаутом. По этому показателю он опередил Витора Белфорта и Мэтта Брауна, у которых было по 12 побед нокаутом или техническим нокаутом в поединках под эгидой UFC.