Деррик Льюис — после победы нокаутом на UFC Вегас 45: ненавижу 5-раундовые бои

36-летний американский боец UFC Деррик Льюис после победы нокаутом в первом раунде над 32-летним соотечественником Крисом Докосом в главном бою турнира UFC Вегас 45 признался, что ему тяжело даются 5-раундовые противостояния.

«Чувак, я ненавижу 5-раундовые бои. Когда я сижу в своём углу и спрашиваю своего тренера, какой это раунд, и он говорит мне, что это 4-й раунд, мой уровень энергии падает и всё такое. Я ненавижу это», — сказал Льюис на пресс-конференции после боя.

Видео ярких моментов боя Деррик Льюис – Крис Докос доступно на «Чемпионате».

Деррик Льюис оправился после поражения от Сириля Гана на турнире UFC 265, прошедшего в августе этого года. Всего на его счету 26 побед в ММА при 9 поражениях. Докос прервал свою победную серию, которая насчитывала 4 боя, — он потерпел 5-е поражение в карьере при 9 победах.