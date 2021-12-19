«Будет забавно на это посмотреть». Дана Уайт — о работе Хабиба в промоушене

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу создания промоушена Eagle FC 33-летним российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, ранее выступавшим в его лиге и бравшим титул в лёгком весе.

«Я не говорил с Хабибом по поводу его промоушена. Теперь он узнает, каково быть по другую сторону. Будет забавно на это посмотреть. Если он не знал, то теперь будет знать. Если он мне позвонит, конечно, дам ему совет. Но, думаю, его ждёт тяжёлый труд», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, в своём последнем поединке на промоушене. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент организации Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.