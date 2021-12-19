Хабиб Нурмагомедов — Дане Уайту: мы все учимся у тебя, дядя

Известный российский боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на высказывание главы UFC Даны Уайта, заявившего, что россиянину предстоит «сложный процесс обучения» руководству собственным промоушеном. Напомним, Хабиб владеет промоушеном Eagle FC, который в следующем году планирует провести 7-8 турниров на территории США.



«Мы все учимся у тебя, дядя», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме», обращаясь к Уайту.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент организации Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.