Джейк Пол нокаутировал экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли в 6-м раунде реванш-боя

В Тампе (штат Флорида, США) состоялся боксёрский бой-реванш между 39-летним американцем Тайроном Вудли, известным по выступлениям в UFC, и популярным YouTube-блогером Джейком Полом.
Бой завершился победой Пола в шестом раунде нокаутом. Вудли не сумел взять реванш за поражение.
Изначально было запланировано, что соперником Пола должен был стать младший брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри, но незадолго до поединка его оппонент снялся из-за травмы.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.
Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражениями. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.
Для Джейка Пола этот бой стал пятым в карьере. В предыдущих четырёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона, Бена Аскрена и, соответственно, Тайрона Вудли.
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