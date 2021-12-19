«Разорвите контракты с папочкой Даной». Джейк Пол вызвал на бой Масвидаля и Нейта Диаза

Известный блогер-боксёр Джейк Пол после досрочной победы в поединке с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли вызвал на бой двух действующих звёзд ММА — Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза. Напомним, Масвидаль и Диаз смотрели бой в качестве зрителей.



«Масвидаль и Нейт Диаз, вы — ублюдки, раз решили покинуть арену. Я знаю, в чём причина — вы не хотите получить то же, что и Вудли. Но вы оба будете следующими. Просто разорвите свои контракты с папочкой Даной (Уайтом. — Прим. «Чемпионата»), и я уничтожу вас обоих», — сказал Пол в интервью после поединка.



Бой завершился победой Пола в шестом раунде нокаутом. Вудли не сумел взять реванш за поражение — летом нынешнего года он проиграл Джейку раздельным решением судей.

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