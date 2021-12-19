Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Разорвите контракты с папочкой Даной». Джейк Пол вызвал на бой Масвидаля и Нейта Диаза

«Разорвите контракты с папочкой Даной». Джейк Пол вызвал на бой Масвидаля и Нейта Диаза
Комментарии

Известный блогер-боксёр Джейк Пол после досрочной победы в поединке с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли вызвал на бой двух действующих звёзд ММА — Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза. Напомним, Масвидаль и Диаз смотрели бой в качестве зрителей.

«Масвидаль и Нейт Диаз, вы — ублюдки, раз решили покинуть арену. Я знаю, в чём причина — вы не хотите получить то же, что и Вудли. Но вы оба будете следующими. Просто разорвите свои контракты с папочкой Даной (Уайтом. — Прим. «Чемпионата»), и я уничтожу вас обоих», — сказал Пол в интервью после поединка.

Бой завершился победой Пола в шестом раунде нокаутом. Вудли не сумел взять реванш за поражение — летом нынешнего года он проиграл Джейку раздельным решением судей.

Новость по теме
Джейк Пол отправил Тайрона Вудли в глубокий нокаут. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021