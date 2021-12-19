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Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 45

Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 45
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Стали известны имена бойцов, ставших обладателями специальных бонусов в размере $ 50 тысяч по итогам турнира UFC Вегас 45, состоявшегося в ночь на 19 декабря мск.

Лучшим боем вечера признано противостояние между бразильянкой Амандой Лемос и представительницей США Анджелой Хилл (победу раздельным решением праздновала Лемос).

Бонусы за лучшее выступление получили американец Каб Суонсон (техническим нокаутом в первом раунде одолел соотечественника Даррена Элкинса) и бразильянка Мелисса Гатто (победа в бою с американкой Сиджарой Юбэнкс техническим нокаутом в третьем раунде).

Напомним, в главном событии спортивного шоу сошлись представители тяжёлой весовой категории: 36-летний американец Деррик Льюис и его 32-летний соотечественник Крис Докос. Поединок завершился победой нокаутом в исполнении Льюиса уже на отметке 3.36 в первом раунде.

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