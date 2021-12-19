Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 45

Стали известны имена бойцов, ставших обладателями специальных бонусов в размере $ 50 тысяч по итогам турнира UFC Вегас 45, состоявшегося в ночь на 19 декабря мск.
Лучшим боем вечера признано противостояние между бразильянкой Амандой Лемос и представительницей США Анджелой Хилл (победу раздельным решением праздновала Лемос).
Бонусы за лучшее выступление получили американец Каб Суонсон (техническим нокаутом в первом раунде одолел соотечественника Даррена Элкинса) и бразильянка Мелисса Гатто (победа в бою с американкой Сиджарой Юбэнкс техническим нокаутом в третьем раунде).
Напомним, в главном событии спортивного шоу сошлись представители тяжёлой весовой категории: 36-летний американец Деррик Льюис и его 32-летний соотечественник Крис Докос. Поединок завершился победой нокаутом в исполнении Льюиса уже на отметке 3.36 в первом раунде.
- 19 декабря 2021
-
09:56
-
09:54
-
09:43
-
09:38
-
09:33
-
09:23
-
09:15
-
08:47
-
08:41
-
08:37
-
08:34
-
07:40
-
07:34
-
07:00
-
06:43
-
06:18
-
05:41
-
05:15
-
04:41
-
04:14
-
03:42
-
02:56
-
02:46
-
02:33
-
00:13
- 18 декабря 2021
-
23:20
-
22:33
-
22:18
-
21:56
-
21:28
-
21:01
-
20:44
-
20:08
-
20:02
-
18:03