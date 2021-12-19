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Экс-баскетболист НБА Дерон Уильямс одолел ветерана НФЛ Фрэнка Гора в бою по правилам бокса

Экс-баскетболист НБА Дерон Уильямс одолел ветерана НФЛ Фрэнка Гора в бою по правилам бокса
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Трёхкратный участник Матча всех звёзд НБА Дерон Уильямс после победы, одержанной в поединке с бывшим игроком НФЛ Фрэнком Гором, заявил, что больше не будет продолжать сражаться на ринге.

«Теперь я намерен где-нибудь приземлить свою старую задницу и спокойно отдохнуть. С меня хватит. Я знал, что у меня будет преимущество в клинче, поэтому и использовал его в своих интересах. Я просто хотел доказать себе, что могу выйти на этот бой и сделать это. На мой взгляд, мы оба победители», — приводит слова Уильямса MMA Fighting.

Бой Уильямса и Гора проходил по правилам бокса и состоялся на том же турнире, где сражались известный блогер-боксёр Джейк Пол и экс-чемпион UFC Тайрон Вудли. Дерон праздновал победу раздельным решением судей.

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