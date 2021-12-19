Джейк Пол — президенту UFC Уайту: я только что опозорил всю твою компанию

Известный блогер-боксёр Джейк Пол после победы в поединке с 39-летним экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли обратился к президенту UFC Дане Уайту.
«Я только что нокаутировал пятикратного чемпиона UFC и опозорил всю твою компанию. Пожалуйста, дай мне Камару Усмана, Диаза или Масвидаля. Потому что я разделаюсь и с ними. Я обещаю тебе, Дана», — приводятся слова Пола на странице журналиста Дэймона Мартина в «Твиттере».
Напомним, бой Пола и Вудли состоялся в ночь на 19 декабря мск и завершился победой Джейка нокаутом в шестом раунде. Это был уже их второй поединок. В первом, состоявшемся в конце августа этого года, Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.
Изначально было запланировано, что соперником Пола должен был стать младший брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри, но незадолго до поединка его оппонент снялся из-за травмы.
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