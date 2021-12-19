Хорхе Масвидаль жёстко ответил на вызов Джейка Пола

Боец UFC Хорхе Масвидаль отреагировал на вызов известного блогера-боксёра Джейка Пола, который он ему бросил сразу после победы в поединке с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли.



«Ты не можешь позволить себе вызывать меня. Ни меня, ни других бойцов, имена которых ты называл. Ты не можешь себе этого позволить. Я знаю, сколько ты платишь. Ты ведёшь большую игру. Ты говоришь о $ 50 млн, о $ 100 млн. Всё это чушь. Я открою тебе небольшой секрет: я дерусь за деньги или сражаюсь с лучшими в мире. Ты не представляешь собой ни то ни другое», — сказал Масвидаль.

Напомним, бой Пола и Вудли состоялся в ночь на 19 декабря мск и завершился победой Джейка нокаутом в шестом раунде. Это был уже их второй поединок. В первом, состоявшемся в конце августа этого года, Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.