Вудли — о поражении нокаутом в бою с Полом: пожалуйста, не смотрите на меня с сожалением

39-летний экс-чемпион UFC Тайрон Вудли прокомментировал поражение нокаутом, которое он потерпел в бою с известным блогером-боксёром Джейком Полом.
«Я ещё не закончил. Пожалуйста, не смотрите на меня с сожалением. Я и сейчас просто хочу драться. У меня был план провести четыре боя в следующем году. Это поражение никак не меняет его.
Я благодарен за представившуюся возможность провести этот поединок. Но какого чёрта я опустил руку? У меня всегда были подняты обе руки, я был готов и знал, что произойдёт. Не знаю, почему я всё-таки опустил руку. В этом виде спорта достаточно допустить всего одну ошибку. Буквально одну. Я блокировал так много ударов, планировал немного отработать по корпусу, сильнее прижать его, быть активнее.
В какой-то момент мы должны начать уважать Джейка. Признаюсь, я никогда по-настоящему плохо не относился к нему, ведь этот парень — сильный панчер», — сказал Вудли после боя.
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