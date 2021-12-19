Украинец Беринчик победил россиянина Чаниева единогласным решением судей в титульном бою

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, украинец Денис Беринчик одержал победу в бою с российским боксёром Исой Чаниевым. Их поединок прошёл в ТРЦ Терминал в рамках боксёрского вечера в Броварах.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Беринчика единогласным решением судей – 116-112, 118-110, 118-111. На кону поединка был титул WBO International в лёгком весе, которым владеет украинский боксёр.



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