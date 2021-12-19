Украинец Беринчик победил россиянина Чаниева единогласным решением судей в титульном бою

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, украинец Денис Беринчик одержал победу в бою с российским боксёром Исой Чаниевым. Их поединок прошёл в ТРЦ Терминал в рамках боксёрского вечера в Броварах.
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Беринчика единогласным решением судей – 116-112, 118-110, 118-111. На кону поединка был титул WBO International в лёгком весе, которым владеет украинский боксёр.
Другие результаты спортивного шоу:
Украинец Владислав Сиренко техническим нокаутом победил соотечественника Андрея Руденко.
Представитель Украины Арнольд Хегай единогласным решением судей одолел аргентинца Висенте Мартина Родригеса.
Игорь Шевадзуцкий (Украина) единогласным решением судей праздновал победу в бою с поляком Камилом Соколовским.
- 19 декабря 2021
-
14:15
-
13:53
-
13:15
-
12:46
-
12:29
-
11:40
-
11:29
-
10:30
-
09:56
-
09:54
-
09:43
-
09:38
-
09:33
-
09:23
-
09:15
-
08:47
-
08:41
-
08:37
-
08:34
-
07:40
-
07:34
-
07:00
-
06:43
-
06:18
-
05:41
-
05:15
-
04:41
-
04:14
-
03:42
-
02:56
-
02:46
-
02:33
-
00:13
- 18 декабря 2021
-
23:20
-
22:33