Президент «Руха» назвал Усика и Ломаченко московскими гопниками

Президент украинского футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский поздравил украинского боксёра Дениса Беринчика с победой, одержанной в бою с россиянином Исой Чаниевым, резко выразившись при этом о других украинцах: Александре Усике и Василии Ломаченко. Соответствующий комментарий Козловский оставил на странице «Брутального футбола» в «Инстаграме».
«Красавец, мои поздравления. Не то что те два московских гопника, которые являются тупыми ватниками, со своими попами-ФСБшниками. А вот Беринчик – настоящий казак», – написал Козловский.
Бой Беринчика и Чаниева состоялся в ТРЦ Терминал в рамках боксёрского вечера в Броварах. Противостояние продлилось все 12 раундов и завершилось победой украинца единогласным решением судей. На кону поединка был титул WBO International в лёгком весе, которым владеет украинский боксёр.
- 19 декабря 2021
-
14:15
-
13:53
-
13:15
-
12:46
-
12:29
-
11:40
-
11:29
-
10:30
-
09:56
-
09:54
-
09:43
-
09:38
-
09:33
-
09:23
-
09:15
-
08:47
-
08:41
-
08:37
-
08:34
-
07:40
-
07:34
-
07:00
-
06:43
-
06:18
-
05:41
-
05:15
-
04:41
-
04:14
-
03:42
-
02:56
-
02:46
-
02:33
-
00:13
- 18 декабря 2021
-
23:20
-
22:33