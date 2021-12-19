Президент «Руха» назвал Усика и Ломаченко московскими гопниками

Президент украинского футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский поздравил украинского боксёра Дениса Беринчика с победой, одержанной в бою с россиянином Исой Чаниевым, резко выразившись при этом о других украинцах: Александре Усике и Василии Ломаченко. Соответствующий комментарий Козловский оставил на странице «Брутального футбола» в «Инстаграме».



«Красавец, мои поздравления. Не то что те два московских гопника, которые являются тупыми ватниками, со своими попами-ФСБшниками. А вот Беринчик – настоящий казак», – написал Козловский.

Бой Беринчика и Чаниева состоялся в ТРЦ Терминал в рамках боксёрского вечера в Броварах. Противостояние продлилось все 12 раундов и завершилось победой украинца единогласным решением судей. На кону поединка был титул WBO International в лёгком весе, которым владеет украинский боксёр.