«Просто праздник какой-то». Беленький объяснил, в чём уникальность Проводникова
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Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький поделился мнением о бывшем чемпионе мира по боксу по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом полусреднем весе Руслане Проводникове.
«Уникальность Проводникова заключается в том, что он Проводников. Он сначала делает, потом думает. Руслан действует по интуиции, и она у него, как правило, верная. Так что раньше он делает — думает или бьёт — вопрос открытый. Что он такое как боксёр? Знаете, как Карабас-Барабас говорил: «Просто праздник какой-то». Именно праздник какой-то, тем более в бою с Багаутиновым это двойной праздник. Тут оба бойца такие, что не знаешь, чего ожидать», — сказал Беленький в интервью «Чемпионату».
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