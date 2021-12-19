А. Беленький сравнил бой Проводникова и Багаутинова с поединком Мейвезер — Макгрегор

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький высказался о предстоящем поединке, в ходе которого встретятся боксёр Руслан Проводников и боец ММА Али Багаутинов. Их бой состоится сегодня, 19 декабря. Противостояние пройдёт по правилам бокса в Москве в рамках благотворительного турнира «Драться, чтобы спасти».
«Чем интересен бой Проводников-Багаутинов? Своей непредсказуемостью, потому что мы имеем дело с таким непредсказуемым боксёром, как Проводников, который что бы то ни было, сначала делает, а потом обдумывает это. А Багаутинов —вообще не боксёр, а грамотный боец. Их поединок ещё интересен тем, что абсолютно непонятно, как он закончится. Вспомните бой Мейвезера с Макгрегором, когда Конору удалось нанести больше ударов, чем любому иному боксёру», — сказал Беленький в интервью «Чемпионату».
- 19 декабря 2021
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