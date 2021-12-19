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Александр Беленький дал прогноз на бой Проводников-Багаутинов

Александр Беленький дал прогноз на бой Проводников-Багаутинов
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Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький дал прогноз на предстоящий бой между боксёром Русланом Проводниковым и бойцом ММА Али Багаутиновым.

«Стоит помнить, что перед Русланом человек, который занимался боксом. Да, у него другая ментальность и он по-другому думает. Поэтому предполагаю, что бой пройдёт всю дистанцию и будет очень интересным. Бой не будет ни для кого лёгкой прогулкой и не думаю, что он быстро закончится. Ничьей не будет, наверное. Что касается окончательного прогноза, победит всё-таки Руслан Проводников», — сказал Беленький в интервью «Чемпионату».

Напомним, бой состоится сегодня, 19 декабря. Противостояние пройдёт по правилам бокса в Москве в рамках благотворительного турнира «Драться, чтобы спасти».

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