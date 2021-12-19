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Следующим соперником Тайсона Фьюри может стать Энди Руис

Следующим соперником Тайсона Фьюри может стать Энди Руис
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Знаменитый промоутер Боб Арум высказался по поводу следующего боя Тайсона Фьюри.

«Если мы не сможем договориться с Диллианом Уайттом, мы выберем другого соперника Мы должны вернуть Тайсона на ринг к концу марта.

Энди Руис-младший — это один из возможных вариантов. Джозеф Паркер, как я вижу, одержал хорошую победу над Дереком Чисорой — это тоже может быть вариантом. И мы рассматриваем ещё пару имён, которые могут подойти», — приводит слова Арума BoxingScene.

Боб Арум — основатель промоутерской компании Top Rank Promotions (1973). Арум является членом Международного зала боксёрской славы и Всемирного зала боксёрской славы. Его компания организует поединки, которые транслируются на телеканалах HBO, Showtime, NBC, ESPN.

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