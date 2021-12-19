«Он больше не может бегать». Рамирес после победы над Гонсалесом вызвал на бой Бивола
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Мексиканский боксёр Хильберто Рамирес высказался по поводу победы в бою с Юнилески Гонсалесом, а также вызвал на бой действующего чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола.
«Гонсалес – отличный боец. Я знал, что он будет жёстким, потому что в его глазах не было страха. Ему нечего терять, и я знал, что он выложится по полной. Спасибо Юнилески за то, что принял бой.
Я пытался наносить удары по корпусу, но он был готов. Поэтому мне пришлось изменить свои атаки и сосредоточиться на ударах сверху, чтобы одержать победу. Моя рука немного пострадала, но это цена, которую ты платишь за победу. Я готов к следующему вызову, мне нужен Бивол. Он больше не сможет бегать, я приду за ним», — приводит слова Рамиреса Boxingnews24.
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