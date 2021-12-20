«Дырявые СМИ». Усик прокомментировал реакцию спортивных изданий на отстранение Ломаченко

Чемпион мира WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик дал комментарий по поводу реакции спортивных изданий на временное отстранение Василия Ломаченко от боёв в США.

«Дырявые СМИ – не побоюсь этого слова, нужно называть вещи своими именами – пишут всякие глупости. Атлетические комиссии разных Штатов и регионов в странах, где проводятся поединки, чаще всего после великолепных и красочных боёв отстраняют спортсмена на некоторое время для их восстановления. Некоторые за это цепляются и выдают за реальность.



Они врут, просто обманывают своих читателей. Василий Анатольевич обязательно скоро вернётся на ринг, как только отдохнёт и появится следующий оппонент. Так же меня после боя с Энтони Джошуа отстранили на некоторое время из-за сечки. На три месяца, по-моему, или на сколько. Так что читайте только правдивую информацию», — сказал Усик в прямом эфире своего «инстаграма».