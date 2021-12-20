Промоутер Усика допустил, что реванш украинца с Джошуа может не состояться

Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, высказался о возможном реванше с британцем Энтони Джошуа.
«Еще толковых новостей, которые можно было бы объявить, их нет. Мы работаем и с Фьюри, и с Джошуа. Дедлайн по принятию решения – Новый год. Не хочет ли Джошуа отказаться от реванша? Дело не в том, чего он хочет. Дело в том, как это будет на самом деле. Там много условий, каждое из которых нужно выполнить. Очень сложная комбинация, но мы работаем над тем, чтобы она стала реальной. У Усика есть вероятность выйти из обязательства давать реванш», — приводит слова Красюка Xsport.ua.
Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.
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