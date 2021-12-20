Белал Мухаммад стал объектом расистских выкриков во время боя с Томпсоном

Американский полусредневес Белал Мухаммад рассказал, что во время выступления на UFC Vegas 45 он подвергся расистским высказываниям.

Напомним, на турнире Мухаммад одержал победу в бою со Стивеном Томпсоном.

«Какой-то пьяный провинциал выкрикивал расистские высказывания на арабском», — заявил Мухаммад после боя.

В каждом раунде боя Белал проводил тэйкдауны и затем контролировал ситуацию в партере, нанося массу ударов в голову Томпсона. В итоге победа единогласным решением на картах всех трёх судей.

Напомним, Томпсон потерпел второе поражение кряду после осечки в бою с Гилбертом Бёрнсом на UFC 264 в июле 2021 года. Всего на его счету 16 побед и 6 поражений в карьере ММА. Для Мухаммада эта победа стала 20-й в карьере при 3 поражениях.