Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео задержания Чейла Соннена в отеле Лас-Вегаса

Видео задержания Чейла Соннена в отеле Лас-Вегаса
Комментарии

В сети появилось видео задержания бывшего бойца смешанных единоборств Чейла Соненна.

Напомним, бывший американский боец UFC был задержан полицией после нанесения побоев неизвестному мужчине в одном из отелей Лас-Вегаса.

По словам свидетеля, Соннен затеял драку с проходившей мимо парой. Боец сцепился с мужчиной, после чего женщина начала кричать, а случайный прохожий вызвал полицию, что привело к задержанию Соннена. Чейла вывели из отеля в наручниках.

44-летний Соннен провёл последний бой в июне 2019 года на турнире Bellator 222, проиграв Лиото Мачиде техническим нокаутом во втором раунде. На его счету 31 победа, 17 поражений и 1 ничья.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021