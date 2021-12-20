Видео задержания Чейла Соннена в отеле Лас-Вегаса
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В сети появилось видео задержания бывшего бойца смешанных единоборств Чейла Соненна.
Напомним, бывший американский боец UFC был задержан полицией после нанесения побоев неизвестному мужчине в одном из отелей Лас-Вегаса.
По словам свидетеля, Соннен затеял драку с проходившей мимо парой. Боец сцепился с мужчиной, после чего женщина начала кричать, а случайный прохожий вызвал полицию, что привело к задержанию Соннена. Чейла вывели из отеля в наручниках.
44-летний Соннен провёл последний бой в июне 2019 года на турнире Bellator 222, проиграв Лиото Мачиде техническим нокаутом во втором раунде. На его счету 31 победа, 17 поражений и 1 ничья.
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