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Джон Джонс обратился к Чейлу Соннену после его задержания

Джон Джонс обратился к Чейлу Соннену после его задержания
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джон Джонс высказался по поводу задержания 44-летнего Чейла Соннена.

«Чейл Соннен, я не собираюсь сидеть здесь и радоваться тому, что вчера вечером ты получил обвинения в нанесении побоев женщине. Это сделает меня таким же, как ты, а я на тебя не похож. Вместо этого я пожелаю здоровья твоей семье и здоровья семье потерпевших», — написал Джонс в своём «твиттере».

Напомним, бывший американский боец UFC был задержан полицией после нанесения побоев неизвестному мужчине в одном из отелей Лас-Вегаса.

По словам свидетеля, Соннен затеял драку с проходившей мимо парой. Боец сцепился с мужчиной, после чего женщина начала кричать, а случайный прохожий вызвал полицию, что привело к задержанию Соннена. Чейла вывели из отеля в наручниках.

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