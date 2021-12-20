Тони Беллью: Канело остановит Бетербиева

Британский боксёр Тони Беллью дал прогноз на возможный бой между Саулем Альваресом и Артуром Бетербиевым, который на днях одержал победу в поединке с Маркусом Брауном.

«Я думаю, что Канело остановит Бетербиева, я уже видел предупреждающие знаки, я видел удары, которыми он может быть повержен.

В полутяжах Канело не потеряет в мощи. Это доказано в поединке Сауля против Сергея Ковалёва. И если он сделал это с Крашером, то и с Бетербиевым, думаю, тоже сделает», — приводит слова Беллью BoxingScene.

Бой Бетербиева и Брауна прошёл в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Дебют Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году.



Всего на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Что касается 30-летнего Брауна, то у него 24 победы при двух поражениях.