Гэтжи: не позволю Макгрегору драться за титул. Это так не работает

Боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи высказался по поводу ирландца Конора Макгрегора.

«Я сожгу всё дотла, если они дадут Конору титульный бой… Он уже давно неактуален. Он не выиграл ни одного боя с 2016 года в лёгком весе. Я занимаю первое место в дивизионе. Я видел, что они обновили рейтинг. Теперь я номер один. Это очень приятно… Всю свою жизнь я работал над тем, чтобы бороться за титул. Это то, что будет дальше. Если нет… Я появлюсь и начну разбрасывать всё вокруг. Я не знаю, что ещё мне придётся сделать.



Слишком много достойных претендентов: Бенеил Дариуш, Ислам Махачев. Это те парни, с которыми я бы дрался, но это точно не Конор. Это не так работает. Со временем он становится всё более и более неважным», — сказал Гэтжи на YouTube-канале TMZSports.