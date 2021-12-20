Американский комментатор сравнил Артура Бетербиева с шахматистом Хикару Накамурой

Американский комментатор Кори Эрдман сравнил боксёра Артура Бетербиева, который на днях одержал победу в поединке с Маркусом Брауном, с шахматистом Хикару Накамурой.

«Бокс часто сравнивают с шахматным матчем, битвой тактических решений, диверсий и движений, победа в которой — это мат. Но есть различия между лучшим классическим шахматистом мира Магнусом Карлсеном и лучшим в мире игроком в быстрые шахматы Хикару Накамурой. В этой аналогии Бетербиев не был бы классическим шахматистом, где игроки имеют достаточно времени для обдумывания каждого движения и на высшем уровне смиряются с поражением после одного промаха. Браун был бы гораздо ближе к классическому шахматисту, уязвимому бойцу на высоком ринге, обладающему огромным мастерством, который стремится остаться невредимым, чтобы победить. Игра Бетербиева — это быстрые шахматы, где можно совершать ошибки, но время и давление могут в конечном итоге заставить игрока совершить фатальный промах, который в другом случае он мог бы избежать», — приводит слова комментатора BoxingScene.