Тайсон Фьюри: Владимир Кличко никогда в истории не победил бы меня

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри считает, что бывший боксёр Владимир Кличко не смог бы его победить, даже находясь в своей лучшей форме.

«Владимир Кличко никогда в истории не победил бы меня. Помню, как люди говорили, что Владимир больше не так хорош. Конечно, когда люди проигрывают мне – значит, или им было плохо, или они на спаде», — сказал Фьюри на YouTube-канале TheRingDigital.

Напомним, Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей в ноябре 2015-го.

Последний на данный момент бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года. Тайсон сразился с американцем Деонтеем Уайлдером. Бойцы бились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри. Уже в третьем раунде Уайлдер побывал в нокдауне, а в четвёртом в нокдаун сенсационно дважды отправился и сам Тайсон. В дальнейшем поединок шёл на встречных курсах, с нарастающим преимуществом британца к концу боя, который закономерно завершился его победой.