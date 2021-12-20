«Бойцы ММА заслуживают справедливой оплаты». Де ла Хойя обратился к Хабибу

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя отреагировал на слова президента UFC Даны Уайта о экс-чемпионе промоушена Хабибе Нурмагомедове, продвигающего собственный промоушен Eagle FC.



«Я был промоутером в боксе 20 лет и продвитгал лучших, включая Мейвезера, Пакьяо и Канело. Не так сложно делать своё дело. Бойцы ММА заслуживают справедливой оплаты. Я на твоей стороне», — написал Оскар де ла Хойя, отметив в своём твите Хабиба.



Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, в своём последнем поединке на промоушене. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент организации Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.



Последний бой 48-летний де ла Хойя провёл в декабре 2008 года, проиграв Мэнни Пакьяо. Всего на его счету в профессиональном боксе 39 побед (в том числе 30 нокаутом) и шесть поражений.