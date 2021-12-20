Бивол заявил, что готов провести бой против Бетербиева в России

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол готов провести объединительный бой против соотечественника Артура Бетербиева в России в мае.
«Это действительно так, этот бой может быть в мае. У всех есть желание организовать этот бой. Всегда относился к Артуру с уважением, помню его по сборной. У нас абсолютно спокойные отношения», — приводит слова Дмитрия Бивола ТАСС.
Напомним, 11 декабря Бивол одержал победу над Умаром Саламовым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (119-109, 118-109, 118-110).
Дмитрий Бивол одержал 19-ю победу в 19 поединках в карьере. Умар Саламов потерпел второе поражение в карьере. На его счету 28 поединков, в которых он одержал 26 побед.
Бой в Екатеринбурге стал для Бивола первым на территории России с 2017 года. На протяжении пяти лет он развивал свою карьеру в США.
Бетербиев на днях одержал победу в поединке с Маркусом Брауном. Бой Бетербиева и Брауна прошёл в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Дебют Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году.
Всего на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках, все бои он выиграл нокаутом.
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