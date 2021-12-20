Дана Уайт: Льюис выглядел достаточно худощавым. Деррик в хорошей форме

Президент UFC Дана Уайт высоко оценил выступление Деррика Льюиса в поединке с 32-летним соотечественником Крисом Докосом в главном бою турнира UFC Вегас 45.



«Если вы посмотрите, сколько раз он дрался и какие достижения побил, то это впечатляет. Он хорошо выглядел в этом поединке. Вы могли видеть, что он ждал именно такого боя. Он рассчитал время для своих ударов и был полностью готов. Льюис выглядел достаточно худощавым. Деррик набрал хорошую форму. Он сказал, что последний бой с Сирилем Ганом разозлил его, и он хотел наверстать упущенное, что и сделал», — приводит слова Даны Уайта MMAJunkie.



Деррик Льюис оправился после поражения от Сириля Гана на турнире UFC 265, прошедшего в августе этого года. Всего на его счету 26 побед в ММА при 9 поражениях.