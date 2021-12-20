Деррик Льюис: мой любимый нокаут был в бою с Волковым
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Боец UFC Деррик Льюис признался, что его любимым нокаутом в карьере стала победа над россиянином Александром Волковым.
«Мой любимый нокаут был в бою с Александром Волковым. Меня избивали весь поединок, было здорово прийти в себя в последнем раунде. Это был русский парень, так что это выглядело как в фильмах про Рокки — американец, идущий против русского. Я люблю такие вещи.
Фактически Рокки именно так и дрался — его избивали весь поединок, а затем начинала звучать музыка, его жена кричала, и он побеждал нокаутом. Это было просто идеально», — приводит слова Деррика Льюиса MMAJunkie.
Напомним, Деррик Льюис в минувшие выходные одержал победу над 32-летним соотечественником Крисом Докосом в главном бою турнира UFC Вегас 45.
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