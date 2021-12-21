«Нет, нет, нет». Дана Уайт исключил, что следующий бой Чимаева будет титульным

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о возможном титульном бое для 27-летнего шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, выступающего в средней и полусредней весовых категориях.

«Никто из бойцов не в восторге от идеи поединка с Чимаевым, за исключением Нила Мэгни, это правда. Нил тот парень, который готов драться с кем угодно, когда угодно и на коротком уведомлении.

Возможно ли, что следующий бой Хамзата будет титульным? Нет, нет, нет», — сказал Уайт в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.

Напомним, свой последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября. Чимаеву противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Хамзат победил соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил лишь два акцентированных удара. Всего в профессиональной карьере Хамзат провёл 10 поединков, ни разу не проиграв.