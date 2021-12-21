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Минеев: без кикбоксинга ММА было бы совсем не зрелищным

Минеев: без кикбоксинга ММА было бы совсем не зрелищным
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев считает, что кикбоксинг добавляет зрелищности ММА.

«Многие говорят, что в ММА без борьбы делать нечего. Но(!) ведь без кикбоксинга ММА было бы совсем не зрелищным, согласитесь?» — написал Минеев в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Владмиира Минеева.

Недавно Магомед Исмаилов заявил, что зрители могут не ждать трилогии его противостояния с Минеевым.

Напомним, в прошлом Исмаилов и Минеев встречались дважды. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Через три года, в октябре 2021 года, Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.

Минеев совершил фантастический камбэк. Исмаилова откачивали кислородной маской Минеев совершил фантастический камбэк. Исмаилова откачивали кислородной маской
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