Минеев: без кикбоксинга ММА было бы совсем не зрелищным

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев считает, что кикбоксинг добавляет зрелищности ММА.

«Многие говорят, что в ММА без борьбы делать нечего. Но(!) ведь без кикбоксинга ММА было бы совсем не зрелищным, согласитесь?» — написал Минеев в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Владмиира Минеева.

Недавно Магомед Исмаилов заявил, что зрители могут не ждать трилогии его противостояния с Минеевым.

Напомним, в прошлом Исмаилов и Минеев встречались дважды. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Через три года, в октябре 2021 года, Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.