Алексей Олейник рассказал секрет отличной тренировки

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил фотографию в своём «твиттере» после одной из тренировок.

«Отличная тренировка — это когда тренер выжимает тебя на 99%, оставляя всего один — на восстановление», — написал Олейник.

Публикация доступна в «твиттере» Алексея Олейника.

Следующим соперником Олейника станет американский тяжеловес Грег Харди. Поединок запланирован на 22 января следующего года и пройдёт в рамках основного карда турнира UFC 270. Олейник подойдёт к этому противостоянию после трёх поражений подряд – от Деррика Льюиса, Криса Докоса и Сергея Спивака.

Алексею Олейнику 44 года. За карьеру он провёл 75 профессиональных боёв в ММА, одержав в них 59 побед и потерпев 16 поражений.