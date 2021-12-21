Алексей Олейник рассказал секрет отличной тренировки
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил фотографию в своём «твиттере» после одной из тренировок.
«Отличная тренировка — это когда тренер выжимает тебя на 99%, оставляя всего один — на восстановление», — написал Олейник.
Публикация доступна в «твиттере» Алексея Олейника.
Следующим соперником Олейника станет американский тяжеловес Грег Харди. Поединок запланирован на 22 января следующего года и пройдёт в рамках основного карда турнира UFC 270. Олейник подойдёт к этому противостоянию после трёх поражений подряд – от Деррика Льюиса, Криса Докоса и Сергея Спивака.
Алексею Олейнику 44 года. За карьеру он провёл 75 профессиональных боёв в ММА, одержав в них 59 побед и потерпев 16 поражений.
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