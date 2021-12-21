Тайрон Вудли организовал конкурс на лучший мем по поводу его поражения в бою с Полом

Боец Тайрон Вудли с иронией отреагировал на поражение в боксёрском поединке с YouTube-блогером Джейком Полом.
«Вы все очень смешные с мемами. Над некоторыми из них мне приходится смеяться самому. Люди талантливы в фотошопе и редактировании. Могли бы и получать за это деньги», — написал Вудли в своём «инстаграме».
После этого американец назвал условия конкурса на самый лучший мем с его участием.
Бой завершился победой Пола в шестом раунде нокаутом. Вудли не сумел взять реванш за поражение.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.
Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 26 поединков, выиграв 19 из них, а ещё семь закончились для него поражениями. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.
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